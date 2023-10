iPhone 15 pro max: schlechte Foto-Qualität verärgert die Nutzer – Apple hat derzeit vor allem bei den teuren iPhone 15 pro max Modellen Schwierigkeiten bei der Qualität der Fotos. Nutzer berichten von verpixelten Aufnahmen und unscharfen Fotos mit Farbartefakten. Insgesamt wirkt die Qualität der Aufnahmen nicht wie von einem Topmodell.

Im Forum von Apple schreibt beispielsweise ein Nutzer:

Ein anderer Nutzer im Apple Forum bestätigt diese Probleme mit den Modelle:

Ich habe auch dieses Problem. Ich suche viel im Internet nach Hilfe, aber Ihr Beitrag ist der einzige, auf den ich gestoßen bin und der genau beschreibt, was ich gerade erlebe. Der Bildschirm selbst passt sich automatisch in Echtzeit an, wenn ich das Telefon physisch näher an das Motiv bewege, und ich habe das Gefühl, dass diese automatische Anpassung möglicherweise zu den körnigen Fotos beiträgt. Ich habe das iPhone 15 und habe gerade das Software-Update (17.0.3) durchgeführt, von dem ich hoffe, dass es das Problem behebt, aber leider ist das nicht der Fall. Mein nächster Schritt bestand darin, zur Genius-Leiste zu wechseln. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei um Software- oder Hardwareprobleme handelt. 🙁 Foto beigefügt, wie schlecht die Maserung ist).