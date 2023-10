Apple: Pencil-Woche oder iPad Woche? – Apple wird in dieser Woche wohl eine Reihe von neuer Hardware präsentieren, allerdings sind sich die Experten uneins, was genau man erwarten kann. Apple selbst hat bisher noch nichts angedeutet, so dass offen bleibt, wer recht haben könnte. Aktuell stehen folgende Möglichkeiten im Raum:

Mark Gurman und einige andere Portale gehen davon aus, dass Apple in dieser Woche gleich 3 neue iPad Modelle vorstellen wird und so die Modellpalette bei den Tablets ein kräftiges Update bekommt. Im Gespräch sind iPad Air, iPad mini und ein neues billigeres Modell, das eventuell als iPad SE auf den Markt kommen wird. Gurman hat dies auch schon wieder etwas eingeschränkt und geht von neuer Hardware aus, aber das “won’t happen this month.”

in Japan geht man stattdessen eher davon aus, dass Apple in dieser Woche nur einen neuen Pencil präsentiert und die massive neue Hardware-Welle daher aus bleiben wird

Möglich wäre natürlich auch, dass sowohl iPad als auch Pencil vorgestellt werden, so dass beide Seiten irgendwie recht haben.

Im schlechtesten Fall liegen alle Leaker falsch und Apple bringt in dieser Woche gar nichts Neues. Allerdings spricht doch einiges dafür, das neue Updates anstehen, da vor allem durch den Wechsel auf USB-C bei den neuen iPhone auch die weitere Hardware langsam auf diese Technik umgestellt werden muss. Daher sind neue Modelle durchaus wahrscheinlich, wenn auch die Zeitschiene durchaus etwas anders ausfallen kann also angenommen.

