Mediatek Dimensity 9300 mit mehr als 2 Millionen Punkten im Antutu Benchmark – Mediatek will mit dem neuen Dimensity 9300 Prozessor wieder in den Bereich der Premium-Modelle vorstoßen und dafür ist vor allem Leistung notwendig. Das der neue Prozessor diese bieten kann, zeigen erste Tests im Antut Benchmark. Der SoC erreicht dabei Werte von 2 Millionen Punkten und liegt damit vor allen anderen Prozessoren auf dem Markt.

Die Werte im Antutu Benmark:

Im Test wurde Android 14 verwendet und ein Smartphones mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Das sind keine Standard-Werte, aber auch nicht so abweichend, dass man keine Geräte mit dieser Konfiguration auf dem Markt finden würden. Die 2 Millionen Punkte scheinen daher durchaus plausibel und sind natürlich vor allem eine Kampfansage an Qualcomm und den neuen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Dieser soll auch mehr als 2 Millionen Punkte bei Antutu schaffen, aber bestätigte Tests dazu gibt es bisher noch nicht. Der Snapdragon Vorgänger (Snapdragon 8 Gen 2) lag bei 1,7 Millionen Punkten – die aktuellen Testergebnisse zeigen also eine deutliche Weiterentwicklung.

Die technischen Daten des neuen Dimensity 9300 Chipsatz:

CPU 4 × Cortex X4 4 × Cortex A720

GPU Immortalis G720

LPDDR5X RAM

UFS 4.0 storage

Android 14

120Hz refresh rate

16GB+512GB

Für den praktischen Einsatz wird interessant werden, wie hoch die Wärmeentwicklung beim Dimensity 9600 Chipsatz sein wird. Dies dürfte darüber entscheiden, ob der Prozessor diese Performance auch dauerhaft anbieten kann oder früher oder später abgeriegelt wird, weil die Smartphones zu warm werden. Hier haben auch die Hersteller größeren Einfluss, weil diese natürlich entscheiden, wie gut oder schlecht die Kühlung ist, die man verbaut. Es bleibt abzuwarten, wie die ersten Smartphones mit dem neuen Prozessor in dieser Hinsicht aufgestellt sein werden.