Vodafone GigaCube: 5G Homespot für nur noch 1 Euro – Vodafone hat die 5G Homespot aktuell für 1 Euro Kaufpreis im Angebot. Wer also einen GigaCube Tarif mit Laufzeit nutzt, zahlt derzeit für den CUbe nur 1 Euro. Der 4G Cube ist in dem Fall sogar etwas teurer und kostet 9.90 Euro im Monat. In beiden Fällen wird aktuell aber noch ein Anschlusspreis von 49.99 Euro berechnet, den man sich leider auch nicht zurück holen kann.

Die Preise für den Cube mit 5G Verbindungen:

GigaCube Zuhause 100: 44,99€ mtl. Basispreis, 100 GB Datenvolumen

GigaCube Zuhause 200: 54,99€ mtl. Basispreis, 200 GB Datenvolumen

GigaCube Zuhause Unlimited: 74,99€ mtl. Basispreis, Unlimited Datenvolumen

Die Tarife im Detail direkt bei Vodafone.*

Die Vodafone GigaCube Tarife sind immer mit einer Laufzeit von 24 Monaten buchbar. Kürzerfristige Laufzeiten bietet das Unternehmen bisher nicht an. Man kann aber den Flex-Cube mit 200 GB buchen. Dann zahlt man den monatlichen Preis nur dann, wenn man den Cube auch nutzt. Wird er in einem Monat nicht genutzt, entstehen auch keine Kosten. Vodafone schreibt selbst zu den Vorteilen des 5G Routers:

Premium 5G-Router mit WiFi 6

Neue Maßstäbe mit 5G-Highspeed

Superschnelles WLAN mit WiFi 6

Bis zu 500 Mbit/s im Download

Für bis zu 128 Nutzer:innen

Für die Nutzung des 5G Cube ist es natürlich sinnvoll, wenn man in einem Bereich wohnt, der bereits mit 5G ausgebaut ist. Der GigaCube nutzt sonst nur das LTE Netz und dann ist ein 5G Router natürlich wenig sinnvoll. Nach eigenen Angaben hat Vodafone mittlerweile etwa 90 Prozent der Bundesbürger mit 5G versorgt. Konkret schreibt das Unternehmen:

Insgesamt 34 der im September vollendeten Mobilfunk-Maßnahmen dienten dazu, LTE-Funklöcher zu beseitigen und neue Funklöcher zu verhindern – etwa durch Neubauten an solchen Standorten, an denen bisherige LTE-Stationen aufgegeben werden mussten. Dieses ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Gebäude mit Mobilfunk-Antennen abgerissen werden oder Mietverträge nicht verlängert werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Ausbaus im August war der Bau neuer mobiler Datenautobahnen im 5G-Netz: Rund 560 Bauprojekte dienten dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erweitern oder die 5G-Kapazitäten und 5G-Geschwindigkeiten zu erhöhen. Inzwischen hat Vodafone mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland an sein 5G-Netz angeschlossen. 45 Prozent der besiedelten Gebiete sind sogar mit 5G+ versorgt.

Die meisten Nutzer sollte daher bereits auf das 5G Handynetz von Vodafone zugreifen können.

