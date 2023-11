Apple: China Geschäft leidet unter der Rückkehr von Huawei – Apple hat mit den aktuellen Quartalszahlen auch eine Ausblick auf das restliche Jahr 2023 gegeben und geht davon aus, dass man etwa die Zahlen aus dem Vorjahr schaffen wird.Das Problem: Das 4. Quartal 2022 war für Apple eher schwach – man orientiert sich also an niedrigen Zahlen. An der Börse kam das bereits nicht gut an und Apple AnalystMing-Chi Kuo geht sogar noch einen Schritt weiter und erwartet, dass auch im kommenden Jahr die Verkaufszahlen von Apple in China weiter sinken werden.

Kuo schreibt im Original zum Ausblick für 2024:

Der Rückgang der iPhone-Auslieferungen in China ist höher als erwartet. Aufgrund von Arbeitsprotesten im vergangenen November lieferte die iPhone-Fabrik in Zhengzhou etwa 12 Millionen weniger iPhone 14 Pro- und Pro Max-Geräte aus, was zu einer niedrigeren Umsatzbasis für das vierte Quartal 22 führte. Nichtsdestotrotz prognostizierte Apple für das 4. Quartal 23 einen ähnlichen Umsatz wie für das 4. Quartal 22, was darauf hindeutet, dass die Dynamik von Apple im 4. Quartal 23 schwächer ausfällt als erwartet, was vor allem auf einen Rückgang der iPhone-Nachfrage auf dem chinesischen Markt zurückzuführen ist. Mit Blick auf das Jahr 2024 wird sich der Abwärtstrend beim iPhone in China fortsetzen, was auf einen Strukturwandel im chinesischen Smartphone-Markt aufgrund der Rückkehr von Huawei hindeutet.

Hintergrund ist, dass Huawei nach dem Bann durch die USA mittlerweile wieder durchaus konkurrenzfähige Smartphones anbieten kann. HarmonyOS ist eine gute Alternative zu Android geworden und die Topmodelle von Huawei punkten mit der Kamera und mittlerweile auch wieder mit der Leistung. Es gibt also heimische Konkurrenz in China für Apple und das wird wohl auch im kommenden Jahr die Marktsituation schwierig halten.

Weitere Artikel rund um das iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple