Exynos 2400 bisher hinten im Vergleich der Top-Prozessoren – Im kommenden Jahr wird es wohl eine Dreikampf im Android Bereich um die Krone des stärksten Prozessors geben. Im Rennen sind natürlich das Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm, dazu der Exynos 2400 von Samsung und der Dimensity 9300 von Mediatek.

Zu allen drei SoC liegen mittlerweile die ersten Leistungstests vor, so dass man bereits einen ersten Eindruck bekommt, wie die Leistung der Prozessoren aussehen wird. Leider muss man dabei sagen, dass der Exynos 2400 von Samsung nicht ganz mithalten kann. Die aktuellen Ergebnisse im Geekbench Test:

Exynos 2400 Geekbench

Single-Core : 2,067

Multi-Core : 6,520

MediaTek Dimensity 9300 Geekbench

Single-Core Score : 2,270

Multi-Core Score : 7,916

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Single-Core : 2,196

Multi-Core : 7,284

Vor allem im Multi-Core Bereich (also wenn das ZUsammenspiel der 8 Kerne gefordert ist), hat der Exynos 2400 Prozessor doch noch deutliche Nachteile im Vergleich zu den anderen SoC und der Abstand ist vor allem auf den Dimensity 9300 doch recht groß. Allerdings werden wohl alle Hersteller noch Optimierungen vornehmen, so dass sich die Werte bis zum Einsatz in der Praxis auch noch etwas ändern können. Dazu hängt die Leistung in der Praxis natürlich auch sehr davon ab, wie gut die Hersteller der Smartphones die Wärme ableiten können und wie gut die Kühlung funktioniert. Bleibt daher abzuwarten, wie sich die Prozessoren schlagen werden, wenn sie in den Smartphones zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich sind diese ersten Werte aber keine guten Nachrichten, denn in Deutschland und Europa wird der Exynos 2400 wohl in den Galaxy S24 Modellen zum Einsatz kommen. Im Vergleich mit den USA und wohl auch anderen Teilen der Welt haben Nutzer hierzulande damit einen gewissen Nachteil.