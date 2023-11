Polestar Phone: Autobauer bringt eigenes Smartphones auf dem Markt – Polestar ist derzeit in Deutschland vor allem durch eAutos im Premium-Bereich bekannt und bringt durchaus erfolgreich und ohne den großen Rummel wie bei Tesla interessante Technik mit eAntrieb auf die Straße.

Das scheint dem Unternehmen aber nicht zu reichen, denn es ist ein Video aufgetaucht, dass ein neues Handy mit dem Polestar Branding zeigt. Die Marke scheint daher an einem eigenen Polestar Handy zu arbeiten. Bei GSMarena hat man auch bereits weitere Details zu dem neuen Smartphones. Es sieht so aus, als würde Polestar mit Meizu zusammenarbeiten, um das neuen Handy auf den Markt zu bringen:

Bereits im September kündigte Polestar seine Pläne an, ein von Meizu hergestelltes Smartphone auf den Markt zu bringen, um seine wachsende Flotte an Elektrofahrzeugen zu ergänzen, und wir haben jetzt unseren ersten Blick auf das Gerät. Das Unternehmen stellte das Design des Polestar Phone während seiner ersten Polestar Day-Veranstaltung vor. Das Telefon verfügt über die charakteristische Meizu-Designsprache der Meizu-20-Serie mit flachem Metallrahmen und drei Kameramodulen, die in einzelnen Kameraringen untergebracht sind. Eine Nahaufnahme des Videos zeigte, dass wir eine 23-mm-äquivalente Hauptkamera mit einer f/1,9-Blende neben einem 70-mm-Teleobjektiv (f/2,0) und einem 15-mm-Ultraweitwinkelobjektiv mit einer f/2,4-Blende vor uns haben.

Die schlechte Nachricht ist dabei, dass das neue Polestar Phone wohl vorerst nur in China auf den Markt kommen soll. Allerdings ist bisher noch nichts davon offiziell bestätigt, so dass sich auch noch viel ändern kann. Polestar Fahrzeuge kann man beispielsweise auch in Deutschland kaufen, daher wird es eventuell auch passende Polestar Smartphones dazu geben.