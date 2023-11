Xiaomi Car: erste Bilder geleakt – Es gibt bereits länger Hinweise, dass Xiaomi an einem eigenen Fahrzeug arbeitet und wie Tesla auf Elektro als Antrieb setzt. Allerdings gibt es solche Gerüchte beispielsweise auch bei Apple schon länger, ohne das es entsprechende weitere Entwicklungen gegeben hätte. Bei Xiaomi scheint man aber doch mittlerweile recht weit beim Start eines eigenen KfZ zu sein, denn es wurden Bilder geleakt, die schon einen recht späten Entwicklungsstand inklusive Shop zeigen.

Die Bilder stammen dabei von der Xiaomi Webseite und dürften damit durchaus nah am Original sein. Sie wurden mittlerweile auch wieder von der Webseite entfernt – es deutet also alles eher auf einen zu frühen Start der Webseite zum Xiaomi Car hin.

Der Arbeitsname oder vielleicht auch der finale Name scheint dabei SU7 zu sein, so dass man die Modelle möglicherweise zukünftig unter dem Namen Xiaomi SU7 bekommen kann. Das deutet darauf hin, dass die Modellreihe auch noch weiter ausgebaut wird.

Leider scheint sich damit aber auch zu bestätigen, dass das Xiaomi Car vorerst nur in China zu haben sein wird. Ob und wann es einen Start in den internationalen Märkten und auch in Deutschland geben wird, ist damit noch weitgehend offen.

Es gibt dazu auch bereits die ersten technischen Daten der Modelle von der Webseite:

L*W*H: 4997*1963*1455 mm,

wheelbase: 3000 mm.

High version: CATL’s ternary battery, dual motors: 220 kW/275 kW.

Low version: BYD’s LFP battery, single motor: 220 kW.