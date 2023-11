O2 Home: Neuer Name und 5 Euro Aufschlag beim Homespot – O2 bietet mit dem O2 Homespot bereits seit mehreren Jahren eine Mobilfunk-Lösung für den Internet-Anschluss zu Hause an. das Unternehmen hatte dieses Angebot dabei bereits seit längerem im Bestellprozess mit den DSL Angeboten mit integriert und dies wurde nun noch weiter vereinheitlich. Seit dem 15. November wurde auch die Preisstruktur angepasst und einige Verbesserungen vorgenommen. Dazu wurde auch der Name verändert. Die Angebote zum Internet Anschluss heißen nun grundsätzlich O2 Home und nicht mehr O2 my Home. Keine große Änderung aber immerhin eine Vereinfachung bei der Bezeichnung.

Das Unternehmen schreibt zu den Neuerungen:

Ab sofort gilt eine technologieunabhängige, einheitliche Grundpreisstruktur für DSL, Kabel und Festnetz, die eine transparentere und konsistentere Preisgestaltung ermöglicht. Der Grundpreis erhöht sich dabei um 5 €. Regionale Aufschläge oder unterschiedliche Erschließungspreise, abhängig vom Vorleister, entfallen nun. […] Die Upload-Geschwindigkeiten wurden verbessert – maximal 25 Mbit/s für O2 Home S und bis zu 50 Mbit/s für die Tarife M bis XL. Optimierungen im Kabelnetz sorgen für eine stabilere Netzqualität, besonders zu Spitzenzeiten.

Leider erhöht sich damit aber auch der monatliche Preis um 5 Euro. Der billigste Version des O2 Homespot kostet daher nun 34.99 Euro pro Monat. Allerdings muss man weiter keinen Anschlusspreis beim Homespot zahlen und der Rabatt wurde verdoppelt. Man spart also in den ersten 12 Monaten sogar 20 Ezuuro auf die Grundgebühr und zahlt daher im ersten jahr in der billigsten Version des Homespot. Ab dem 13. Monat wird dann aber immer die volle monatliche Grundgebühr fällig und man zahlt den neuen Preis mit den 5 Euro Aufschlag pro Monat.

Weitere Frage und Antworten zu Homespot

Kann ich den Homespot auch im Ausland nutzen? Die meisten Homespot bieten kein Roaming an, sind daher im Ausland nicht nutzbar, man kann aber Sim Karten im Ausland vor Ort im Cube nutzen. Was kostet eine Homespot? Ein Homespot hat in der Regel eine monatliche Grundgebühr und dazu beim Kauf Fixkosten für Versand und Router. Die billigsten Cube kosten etwa 20 Euro monatlich, dazu zahlt man 1 bis 5 Euro mioatlich für den Router. Kann man 5G mit Homespot nutzen? Einige Anbieter setzen bereits auf 5G Homespot. Diese haben einen passenden Tarif der 5G nutzen kann und auch einen Router, der diese Technik bereits unterstützt. Gibt es Homespot in allen Netzen? Mittlerweile findet man diese Angebote in allen Netzen. Allerdings gibt es oft unterschiedliche Namen. Der Vodafone Homespot heißt GigaCube, der Telekom Homespot wird als Speedbox vermarktet. Kann man die Homespot Sim Karte auch im Handy nutzen? Das geht bei fast allen Anbietern bis auf die Telekom. Allerdings sind die Homespot auf auf eine Adresse angemeldet und haben dann außerhalb kein Netz. Eine mobile Nutzung im Handy ist daher nur selten möglich. Kann man mit Homespot auch telefonieren und SMS schreiben? Homespot haben keine Rufnummer und sind daher nur zur Datenübertragung gedacht. Nur beim O2 Homespot werden Gespräche und SMS unterstützt.