Xiaomi KI: verliert das Unternehmen im AI Bereich den Anschluss? – Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz für Smartphones wird wohl das große Thema 2024 sein. Google hat mit Google Gemini bereits gezeigt, was man für das kommende Jahr plant und die Gemini Nano KI wird bereits auf den Pixel 8 Modellen ausgerollt.

Samsung wird wohl mit dem Samsung Galaxy S24 starten und die eigene Gauss-KI auf den Smartphones zum Einsatz bringen. Die Galaxy AI Modelle werden dann nach und nach mit dieser Funktion ausgestattet, so dass auch Samsung im kommenden Jahr mehrere Topmodelle mit On-Board-KI haben wird.

Bei Xiaomi ist es zum Thema KI dagegen noch sehr ruhig. Das Unternehmen hat mit Hyper OS zwar ein neue eigene Benutzeroberfläche ausgerollt, das Thema KI Unterstützung war dabei aber kein wirkliches Thema. Man scheint aktuell auch keine eigene KI zu entwickeln, die auf den Geräten zum Einsatz kommen könnte. Das erscheint erstaunlich, denn mit Cyberdog und anderen Gadget hat das Unternehmen gezeigt, dass man im Technik Bereich durchaus vorn mitspielen möchte.

Der KI Bereich scheint hier aber eine Ausnahme zu sein. Das muss nicht bedeuten, dass Xiaomi dieses Thema außer Acht lässt, aber vielleicht setzt man auf die KI Lösung von anderen, die dann auf den eigenen Smartphones implementiert werden. Allerdings ist auch hier noch nicht bekannt, dass Xiaomi an einem solchen Ansatz arbeitet und sich entsprechende Partner gesucht hat.

Sicher ist, dass das Xiaomi 14 ohne Onboard-KI auf den Markt kommen wird und daher wohl im Vergleich mit Pixel 8 und Galaxy S24 in diesem Bereich einen Nachteil hat. Bleibt daher abzuwarten, wie Verbraucher auf diese Entwicklung reagieren werden: noch ist nicht sicher, ob KI bei Smartphones wirklich ein Feature ist, dass ein Verkaufsargument wäre. Daher ist es für Xiaomi vielleicht gar nicht so schlecht abzuwarten, bevor man Geld in eine Technik steckt, die dann wenig Unterschiede macht.

