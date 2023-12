Honor Magic Capsule: Apple Dynamic Island mit mehr Funktionen?

Magic Capsule: Apple Dynamo Island mit mehr Funktionen? – Honor hat vor wenigen Tagen eine neue Technik angeteasert, die unter dem Namen Magie Capsula zukünftig zu Verfügung stehen soll und die im Honor Magic 6 Pro zum ersten Mal zum Einsatz kommen soll. Nun gibt es einige neue Details dazu, was genau sich dahinter verbirgt, denn es wurde eine Grafik mit mehr Details zur Honor Magic Capsule geleakt. Es sieht demnach so aus, als würde Honor das Dynamic Island System von Apple adaptieren und mit mehr Informationen und mehr Technik anreichern. Die Magic Capsule soll dabei Informationen zu Apple dynamisch abbilden. Angeblich soll es dabei auch Eye-Tracking geben – möglicherweise blendet die Capsule daher Informationen abhängig davon ein, was genau sich der Nutzer gerade anschaut.

Honor spricht in diesem Zusammenhang von „eyetracking based multimodal interaction“– Leider wurde bisher aber offen gelassen, was genau man damit alles steuern kann und welche Funktionen konkret sich dahinter verbergen. Daher bleibt es spannend, was die neuen Honor Magic 6 pro alles können werden und ob die Magic Capsule wirklich eine interessante Weiterentwicklung des Magic Island von Apple ist – oder doch nur eine Kopie der Technik, die man von Apple bereits kennt.