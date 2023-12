Apple Watch: Verkaufsverbot in den USA, EU nicht betroffen – Apple nimmt die Apple Watch Topmodelle in den USA Ende der Woche aus dem Verkauf um sich auf ein Verkaufsverbot für die Smartwatches einzustellen. Betroffen sind die aktuellen Serien mit Sauerstoffmessung im Blut, also konkret:

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

Die aktuelle Apple Watch SE und die älteren Modelle sind erfreulicherweise nicht betroffen.

Bei 9to5mac schreibt man dazu:

In einer Erklärung gegenüber 9to5Mac hat Apple angekündigt, den Verkauf seiner Flaggschiff-Apple-Watch-Modelle in den USA bald einzustellen. Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 werden ab Ende dieser Woche nicht mehr bei Apple erhältlich sein. Der Schritt erfolgt nach einem ITC-Urteil im Rahmen eines langjährigen Patentstreits zwischen Apple und dem Medizintechnikunternehmen Masimo rund um die Blutsauerstoffsensortechnologie der Apple Watch. Die Apple Watch Ultra 2 und Apple Watch Series 9 können ab 15:00 Uhr nicht mehr auf der Apple-Website in den USA bestellt werden. ET am Donnerstag, 21. Dezember. Nach dem 24. Dezember ist der Lagerbestand in den Apple-Einzelhandelsstandorten nicht mehr verfügbar. Die International Trade Commission gab ihr Urteil im Oktober bekannt und bestätigte damit die Entscheidung eines Richters vom Januar. Dadurch wurde der Fall für eine 60-tägige Überprüfungsperiode des Präsidenten an die Biden-Regierung weitergeleitet.

Für Europa gibt es bisher noch kein entsprechendes Verkaufsverbot, daher werden die Smartwatches hierzulande weiter verkauft. Deutsche Nutzer müssen sich also nicht noch schnell mit einer neuen Uhr eindecken.