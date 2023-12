Samsung Galaxy A15 und A15: Startdatum enthüllt – Samsung Galaxy A25 und Galaxy A15 werden im unteren Bereich der Mittelklasse in 2024 antreten und sollen im Preisbereich von unter 250 Euro für gute Verkaufszahlen sorgen. Samsung wird die Geräte daher noch in 2023 launchen um dann im neuen Jahr richtig durchzustarten. In Indien wurde auch bereits ein Launch-Termin veröffentlicht. Demnach sollen beide Modelle am 26. Dezember vorgestellt werden (Weihnachtsfeiertage gibt es dort nicht).

Das bedeutet aber wohl auch, dass es den Start in Deutschland zu einem späteren Termin geben wird, denn die Modelle werden sich nicht am 26. Dezember in Deutschland vorgestellt. Wahrscheinlich werden deutsche Nutzer daher noch bis ins neue Jahr warten müssen, bis die neuen Smartphones offiziell in den Handel gehen werden.

Samsung Galaxy A25: Erste Zertifizierung bei der FCC

Das Samsung Galaxy A05 ist mittlerweile bereits weitgehend fertig und auch auf das Galaxy A15 muss man nicht mehr so lange warten. Sogar zu den Galaxy A55 gibt es bereits Hinweise. Um die Samsung Galaxy A25 war es dagegen lange Zeit ruhig, aber nun gibt es erste offizielle Hinweise, denn die Modelle haben die Zertifizierung bei FCC bekommen. Damit bestätigt sich nicht nur diese Modell-Reihe, sondern es gibt auch erste technische Daten.

Die Smartphones werden beispielsweise die Aufladung mit 25 Watt bieten und alle europäischen Frequenzen werden ebenfalls unterstützt. Dazu gab es bereits einen Eintrag bei Geekbench, der auf einen Exynos 1280 SoC hindeutet. Allerdings wird es wohl nur Android 13 geben und noch nicht das neue Android 14.

