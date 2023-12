Samsung One UI 6: Anzeige des Speicherplatzes kann sich verändern – Samsung hat darauf hingewiesen, dass die Anzeige des Speicherplatzes auf den Geräten durch das Update auf One UI 6 verändert sein kann. Unter Umständen werden also andere Werte angezeigt als vor dem Update. Das ist allerdings kein Bug, sondern beruht auf den Auswirkungen einer Umstellung in One UI 6 – man nutzt nun das Dezimalsystem für die Anzeige.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Bei der neu veröffentlichten Software-Version One UI 6.0 wird der interne Speicherplatz anders angezeigt als bei früheren One UI-Versionen. Der Hauptgrund dafür liegt in dem für die Software-Entwicklung verwendeten Computercode. Der geänderte Code wirkt sich unter anderem auf die Anzeige des Speichers aus. […] Die Speicherkapazität, die in den Spezifikationen von One UI 6.0 und höher für Samsung Galaxy Mobilprodukte angegeben ist, kann von der Kapazität abweichen, die in früheren Versionen vor One UI 6.0 angezeigt wird. Ab One UI 6.0 wird die Speicherkapazität im Dezimalsystem angezeigt, während frühere Versionen von Smartphones, Tablets, Microsoft Windows und Watch OS das Binärsystem verwenden. ※ Hinweis: Einige Drittanbieter-Apps, wie OneDrive, verwenden das Binärsystem. Das könnte dazu führen, dass die in der App “Meine Dateien” angezeigte Kapazität auf Samsung Galaxy Mobilprodukten mit One UI 6.0 oder höher anders aussieht.

Wer das Update auf dem eigenen Samsung Smartphone durchgeführt hat, sollte sich also nicht wundern, wenn es zu Abweichungen bei der Anzeige des Speicherplatzes kommt. Grundsätzlich hat sich am Platz nichts geändert, wer wird nur jetzt anders angezeigt.

