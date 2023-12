iPhone 17: 5 Neuerungen für 2025 für die Modell-Reihe – Die iPhone 17 Reihe wird für 2025 erwartet und dazwischen wird es im kommenden Jahr noch die neuen iPhone 16 geben. Es ist also noch sehr viel Spielraum, bis die iPhone 17 auf den Markt kommen und Vorhersagen, was man von den Geräten erwarten kann sind daher nicht einfach und noch eher unsicher. Bei MacRumors hat man dennoch bereits zusammengefasst, was bisher zu den neuen Geräten bekommt ist und daher kann man heute schon einmal einen Blick auf 2025 und die iPhone 17 Generation werfen.

Größere Standardgeräte

iPhone 17 und iPhone 17 Plus

Gerüchten zufolge sollen das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max im nächsten Jahr größere Displaygrößen erhalten, von 6,12 bzw. 6,69 Zoll auf 6,27 bzw. 6,86 Zoll. Mit dem „iPhone“ 17 und dem „iPhone“ 17 Plus im Jahr 2025 wird Apple voraussichtlich auch die größeren Displaygrößen 6,27 und 6,86 Zoll in seine beiden Standard-iPhone-Modelle einführen. Daher ist davon auszugehen, dass die gesamte iPhone 17-Reihe ein höheres Seitenverhältnis von 19,6:9 verwenden wird, was darauf hindeutet, dass die Geräte etwas höher und nicht breiter sein werden.

120 Hz ProMotion (immer eingeschaltetes Display)

iPhone 17 und iPhone 17 Plus

Apple beabsichtigt, ProMotion im Jahr 2025 auf seine Standardmodelle auszuweiten und diese bei Bedarf auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssigeres Scrollen und Videoinhalte hochfahren zu können. Insbesondere würde ProMotion es auch ermöglichen, das Display auf dem iPhone 17 und iPhone 17 Plus auf eine energieeffizientere Bildwiederholfrequenz von nur 1 Hz herunterzufahren, was ein ständig eingeschaltetes Display ermöglicht, auf dem die Uhr, Widgets und Benachrichtigungen des Sperrbildschirms angezeigt werden können , und Hintergrundbild, auch wenn das Gerät gesperrt ist.

Gesichts-ID unter dem Display

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max

Das iPhone 17 Pro wird voraussichtlich das erste „iPhone“ sein, das über die Face ID-Technologie unter dem Panel verfügt. Der einzige äußere Hinweis auf die „Face ID“-Technologie unter dem Display wird wahrscheinlich ein kreisförmiger Ausschnitt für die nach vorne gerichtete Kamera sein. Dies wird wahrscheinlich das letzte Premium-Modell von Apple sein, das über eine kreisförmige Aussparung für die Frontkamera verfügt. Apple wird dann voraussichtlich in den „Pro“-‌iPhone‌-Modellen des Jahres 2027 Kameras unter dem Display einführen, um ein echtes „All-Screen“-Erscheinungsbild zu erzielen.

Von Apple entwickelter Wi-Fi 7-Chip

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max

Die Premium-Modelle von Apple werden voraussichtlich erstmals mit einem von Apple entwickelten Wi-Fi 7-Chip ausgestattet sein. Die Unterstützung von Wi-Fi 7 würde es den „Pro“-Modellen ermöglichen, Daten über die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder gleichzeitig mit einem unterstützten Router zu senden und zu empfangen, was zu schnelleren Wi-Fi-Geschwindigkeiten, geringerer Latenz und zuverlässigerer Konnektivität führt. Der Wi-Fi-Chip würde es Apple außerdem ermöglichen, seine Abhängigkeit von externen Anbietern wie Broadcom, das Apple derzeit mit einem kombinierten Wi-Fi- und Bluetooth-Chip für iPhones beliefert, weiter zu reduzieren.

48MP Teleobjektiv

iPhone 17 Pro Max

Ein verbessertes 48-Megapixel-Teleobjektiv in Apples größtem Premium-Gerät soll voraussichtlich für die Verwendung mit Apples kommendem Vision Pro-Headset optimiert werden, das Anfang 2024 in den USA auf den Markt kommen soll. (Die aktuellen iPhone 15 Pro-Modelle verfügen über ein 48-Megapixel-Hauptobjektiv, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektive und 12-Megapixel-Teleobjektive. Damit wäre das „Pro Max“ von 2025 das erste iPhone mit einem Rückkamerasystem, das vollständig aus 48-Megapixel-Linsen besteht und so noch mehr fotografische Details einfangen könnte.