Redmi K70 ultra: ist das bereits das Xiaomi 14T? – Aktuell warten wir noch auf den internationalen Start der normalen Xiaomi 14 Modelle, aber es gibt bereits Hinweise, was das Unternehmen für die Nachfolger in Form von Xiaomi 14T und 14T pro plant. Konkret wurde vor einigen Tagen in China die Redmi K70 Serie vorgestellt und vor allem das Redmi K70 ultra könnte international als Xiaomi 14T auf den Markt kommen. Damit würden die neuen Modelle bereits einen Blick auf die 14T-Serie von Xiaomi erlauben.

Leider fehlt bisher beim Start der K70 Geräte genau das interessante Ultra. Es gibt aber bereits Leaks zu den Modellen. Bei Notebook-Check schreibt man dazu:

Konkret gibt der Leaker an, dass Xiaomi das Redmi K70 Ultra rund um den Dimensity 9300 entwickelt, MediaTeks Alternative zum Snapdragon 8 Gen 3. Der Dimensity 9300, der bislang exklusiv für das Vivo X100 und Vivo Snapdragon-Pendant in den neuesten Benchmark-Charts von AnTuTu, obwohl Bedenken hinsichtlich seiner nachhaltigen Leistungsniveaus bestehen. Darüber hinaus soll das Redmi K70 Ultra über ein 120-Hz- und 6,67-Zoll-AMOLED-Display sowie Kameras mit hoher Megapixelzahl und kabelgebundene Lademöglichkeiten mit 150 W verfügen. Derzeit wird erwartet, dass das Redmi K60 Ultra im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommt. Basierend auf früheren Veröffentlichungen wird das Redmi K70 Ultra möglicherweise in Xiaomi 14T Pro umbenannt, jedoch erst im Frühherbst oder Spätsommer. Dies war sicherlich beim Xiaomi 13T Pro (aktuell 675 US-Dollar bei Amazon) der Fall, das als weltweites Gegenstück zum Redmi K60 Ultra dient.

Beim Design dürfte sich das Ultra an den normalen K70 Modellen orientieren, so dass die Bilder der Geräte bereits einen Endurck vermitteln, wie die XIaomi 14T aussehen könnten.