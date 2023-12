iPhone 15 plus bekommt eigenen Werbespot – Bei den Verkaufszahlen kann das iPhone 15 plus nach wie vor nicht mit den anderen Modellen aus diesem Jahr mithalten. Je nach Analysten sind teilweise sogar die iPhone aus dem Vorjahr noch besser im Verkauf als das iPhone 15 plus. Daher scheint Apple hier nun in die Offensive gehen zu wollen und hat speziell dem iPhone 15 plus einen eigenen Werbespot spendiert. Darin werden unter anderem die langen Akku-Laufzeiten bei den iPhone 15 plus Modellen in den Vordergrund gestellt.

Ob dies die Verkäufe spürbar fördern kann, bleibt abzuwarten. Immerhin kaufen die meisten Nutzer die iPhone Modelle nicht unbedingt wegen der Laufzeit des Akkus. Hier spielen eher beste Technik und ähnliche Punkte eine Rolle und da kann das iPhone 15 plus nicht unbedingt mithalten – neue Werbung hin oder her.

