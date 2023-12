Honor Magic 6: technische Daten geleakt – Honor arbeitet aktuell am Nachfolger des Honor Magic 5 und es gibt jetzt Hinweise, was genau das Unternehmen an Technik bei den neuen Modellen verbauen will, wenn die Daten stimmen, wird das Honor Magic 6 in allen Versionen wieder ein richtig hochwertiges Handy werden. Die Kamera setzt dabei auf einen 50 MP Hauptsensor und einen 200MP Weitwinkel-Sensor in den beiden teureren Versionen. Der verspricht eine interessante Bildqualität.

Honor Magic Magic 6

Hauptkamera: OV50H 1/1.28-inch

telephoto OV50M 1/2.88-inch

ultra-wide-angle OV50M 1/2.88-inch

battery: 5450mAh

Honor Magic 6 Pro

Hauptkamera: OV50H 1/1.28-inch

telephoto Samsung HP3 1/1.4-inch

ultra-wide-angle OV50M 1/2.88-inch

battery : 5600mAh

Magic 6 Porsche Design

Hauptkamera: OV50K 1-inch

telephoto Samsung HP3 1/1.4-inch

ultra-wide-angle OV50M 1/2.88-inch

battery: 5600mAh

Das Honor Magic 5 wurde auch in Deutschland gestartet und daher kann man davon ausgehen, dass auch der Nachfolger Honor Magic 6 in Deutschland in den Handel kommen wird. Damit wird es in absehbarer Zeit wieder ein richtig spannendes Kamera-Handy für den deutschen Markt geben.