Snapdragon 8 Gen4 (SM8750): Samsung bleibt außen vor – Der neuen Topprozessor Snapdragon 8 Gen4 soll ab 2025 für die Performance in den Premium-Modellen im Android Bereich sorgen. Qualcomm will den neuen Chipsatz dabei nur von TSMC fertigen lassen. Samsung wird also nicht bei der Fertigung beteiligt sein.

Bei GSMarena schreibt man zu diesem Schritt:

Laut @Tech_Reve wird sich Qualcomm im nächsten Jahr bei der Herstellung des 3-nm-basierten Snapdragon 8 Gen 4-Chipsatzes erneut ausschließlich auf TSMC verlassen. Berichten zufolge hat der Chipdesigner beschlossen, erneut auf TSMC zu setzen, da das Unternehmen die Verwendung maßgeschneiderter Oryon-CPU-Kerne plant und mit dem neuen Kernsatz keine Kompromisse bei Leistung und Effizienz eingehen möchte. Man könnte sagen, dass Qualcomm von den Erträgen und der Leistung von Samsung einfach nicht überzeugt ist. Für 2025, wenn der Snapdragon 8 Gen 5 auf den Markt kommt, ist jedoch noch eine Dual-Chip-Beschaffungsstrategie geplant, während der Snapdragon 8 Gen 4 für Galaxy bei Samsungs Gießerei 3GAP produziert wird. Zumindest laut einer taiwanesischen Nachrichtenagentur.

Dazu gab es in den letzten Wochen weitere Hinweise zum neuen Prozessor. Der Snapdragon 8 Gen4 (SM8750) wird von Qualcomm derzeit unter dem Codenamen Sun entwickelt und soll auf die neuen Oryon Cores zurück greifen. Davon verspricht sich das Unternehmen eine deutliche Leistungssteigerung. Dazu gibt es ein 8-Kern Design mit 2+6 Kernen, wobei es zwei Performance Kerne für die Leistung und 6 Effizienzkerne für den normalen Betrieb gibt. Das kennt man bereits von den Apple Bionik Chipsätzen und zukünftig setzt auch der Snapdragon 8 auf diese Aufteilung.