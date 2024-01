OnePlus: Erste Händler listen (versehentlich) die neuen Modelle

OnePlus: Erste Händler listen die neuen Modelle – Der internationale Start der neuen OnePlus 12 soll wohl bereits am am 24. Januar global gelauncht werden und dann auch außerhalb von China mit einer passenden Version zur Verfügung stehen. Der Termin scheint sich inzwischen auch zu bestätigen, denn immer mehr Händler wie Giztop haben die Modelle zumindest kurzfristig bereits online (wohl als Versehen) – man bereits sich also auch den Verkauf in wenigen Tagen vor. Teilweise wurde auch der 23. Januar genannt, aber mittlerweile scheinen die meisten Experten von 24. Januar als Starttermin für die internationale Variante der OnePlus 12 auszugehen.

Leider sieht es für Deutschland eher schlecht aus. Es gibt bisher keine Hinweise, dass OnePlus auch in Deutschland einen Start vorbereitet und das deutet darauf hin, dass das Verkaufsverbot für OnePlus in Deutschland auch für die neuen OnePlus 12 Modelle gilt. Das Unternehmen hat es also auch beim OnePlus 12 nicht geschafft, ohne die strittigen Nokia Patente auszukommen und eine Einigung scheint auch nicht kurzfristig möglich zu sein. Deutsche Nutzer werden sich die OnePlus 12 daher weiter über Umwege beschaffen müssen, wenn sie die neuen Modelle kaufen wollen.