Apple Vision Pro soll in dieser Woche starten – Das Apple Vision Pro Headset dürfte mit die meist erwartete Technik im neuen Jahr sein und das liegt nicht nur am hohen Preis, sondern vor allem daran, dass Apple in einen vollkommen neuen Markt vorstößt. Viele Experten erwarten daher ähnlich massive Auswirkungen wie beim Start der iPhone Modelle für den Smartphone Bereich.

Ob das wirklich so realistisch ist, kann man bereits in wenigen Tagen sehen, denn laut Marc Gurman sollen die neuen Apple Vision pro bereits in dieser Woche. Er schreibt dazu auf Twitter:

Ich erwarte irgendwann in der kommenden Woche eine Ankündigung zu Vision Pro. Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer „Apple gewinnt CES“-Schlagzeilen.

Das kann durchaus realistisch sein, denn Apple hat das VR/AR Headset bereits offiziell vorgestellt und es geht an sich nur noch darum, die Geräte auch auf den Markt zu bringen. Dazu benötigt es aber kein größeres Event, sondern einfach nur eine Listung der Apple Vision pro im Shop – das ist eher schnell gemacht. Mit etwas Glück kann man die neuen Apple Vision pro also bereits in einigen Tagen bestellen.

