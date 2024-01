5 Jahre HTC Krypto-Handy: kein Erfolgsmodell – HTC hat im Januar 2019 die ersten eigenen Krypto Handys auch in Deutschland ausgeliefert und wollte damit auf den Zug der Kryptowährungen aufspringen. Unter dem Namen HTC Exodus wurde ein solche Gerät konzipiert und auch sehr eigenständig aufgestellt und beworben. Die Geräte hatten 2019 einige sehr individuelle Funktionen, die es zu dieser Zeit kaum bei anderen Smartphones gab:

Neben dem einzigartigen Design fragt man sich, was der EXODUS 1 Smartphone sonst noch an Spezifikationen aufweist. So bietet das Handy eine sichere und transparente Blockchain-Technologie an, die mit der entsprechenden Software für die neusten Kryptowährungtrends und sich weiterentwickelnden dezentralen Datenbanken sicher einsetzen lässt. Mit der sogenannten eingebauten “Enklave” sorgt das Gerät für die Sicherheit der Kundendaten, ob es Kryptoschlüssel, Währung oder nicht austauschbare Tokens (Kryptowährung) sind, wobei auch Android zu dem Schutzmechanismus einen großen Teil der Arbeit beiträgt.

Ebenso die Sicherheit betreffend, weist das neue EXODUS 1 einen fortgeschrittenen Social Key Recovery-Mechanismus. Dabei handelt es sich um einen Code, der im Falle eines Diebstahls oder Verlust des Gerätes die Daten auf dem Handy und die Hardware selbst effektiv schützen kann. Dieser Schlüssel wird zudem nicht an einem zentralen Ort gespeichert. Vielmehr haben die Nutzer die Möglichkeit einige vertrauenswürdige Kontakte auszuwählen, die ihrerseits eine Key Management App herunterladen müssen. Die App ermöglicht es den Zahlengenerator aufzuteilen. Dadurch bekommt dann der Nutzer den generierten Code und kann den Zugang zu den Daten wiedererlangen.