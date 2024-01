Stehen die Nokia Smartphone bereits wieder vor dem Aus? – HMD Global hat 2016 die Rechte an der Marke Nokia im mobilen Bereich erworben und bietet seit dem wieder Handys und Smartphones unter diesem Label an. Seit dem wurden mehrere Dutzend neue Nokia Smartphones gelauncht – vom einfachen Nokia 1 bis hin zu den Nokia 9 Modellen mit Mehrfachkamera und den neueren Geräten der X- und G Serie.

Es gibt aber Hinweise, dass HMD Global die Marke eventuell nicht fortführen wird. Hintergrund sind die ersten Bilder eines eigenen HMD Handys, das ohne Nokia Branding auf den Markt kommt. Das Unternehmen arbeitet also daran, eigene Modelle anzubieten, auch wenn man eventuell nicht mehr über die Nokia Marke verfügen kann. HMD CEO Jean-Francois Baril hat das so auch bereits im Herbst 2023 angekündigt:

Ich freue mich, einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von HMD bekannt geben zu können: Wir etablieren eine eigene HMD-Marke. Sie können ein neues Portfolio an Mobilgeräten der Marke HMD sowie Nokia-Geräte und eine Zusammenarbeit mit spannenden neuen Partnern erwarten. Getreu unseren Werten wird HMD weiterhin für eine nachhaltigere und erschwinglichere Zukunft für die Menschen sorgen. Wir werden Technologien entwickeln, die auf das Benutzererlebnis ausgerichtet sind und die Bedürfnisse der Menschen antizipieren.

Erstes HMD Handy ohne Nokia-Branding:

Es scheint daher so, als würde HMD zukünftig an der eigenen Marke arbeiten und die Nokia Lizenz nicht mehr verlängern. Das würde auch zeitlich passen, denn die Rechte wurden wohl für 10 Jahre vergeben und würden daher Ende 2026 auslaufen. Bis dahin sollte HMD also die eigene Markt etabliert haben.

Sicher ist das Aus von Nokia damit natürlich noch nicht, aber es deutet einiges darauf hin, dass HMD keine längerfristige Zukunft mit der Marke plant. Bleibt abzuwarten, wie es dann mit dem Brand weiter gehen wird.