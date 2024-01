Wie schlägt sich der Exynos 2400 im Samsung Galaxy S24?

Deutsche Nutzer arbeiten bei der Galaxy S24 Serie bei den normalen Modellen nicht mit dem Snapdragon 8 Gen 3, sondern mit dem Exynos 2400 Chipsatz direkt von Samsung. Das Unternehmen hat bisher wenige Details zu diesem Prozessor und der Leistung mitgeteilt, es gab lediglich den Hinweis, das es wohl keine größere Unterschiede zwischen den Prozessoren geben würde.

In den ersten Leistungstest sieht das etwas anders aus.Bei der Grafikleistung liegen beide SoC sehr nah beieinander, aber die Rechenleistung ist doch beim Snapdragon 8 Gen 3 FG deutlich besser und das schlägt sich dann auch beim Gesamtwert nieder. Hier merkt man die niedrigere Taktfrequenz des Exynos 2400 deutlich. Der Unterschied liegt bei 7 bis 8 Prozent und damit in einem Bereich, der sich bei den High-End Anwendung doch bemerkbar macht. Die gute Nachricht ist aber: Im Vergleich zum Vorjahr bietet der Exynos 2400 deutlich mehr Leistung.

Die bei Antutu



AnTuTu v10

gesamt CPU GPU Samsung Exynos 2400 1.699.940 417.508 672.480 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 1.814.945 450.016 671.045 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 1.551.689 383.972 601.240 Samsung Exynos 2200 1.101.708 321.414 375.225 Quelle

Es gibt darüber hinaus Hinweise, dass der Exynos 2400 sehr schnell gedrosselt werden muss, weil die Abwärme doch recht stark ist. In den ersten Tests erhitzten sich die Modelle schnell auf um die 44 Grad und wurde dann herunter geregelt – mit entsprechenden Einbußen bei der Performance. Das erinnert doch stark an den Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz, der ähnliche Probleme hatte wie der Exynos 2400 in diesem Jahr.

Insgesamt scheint der Exynos 2400 vor allem bei dauerhafter Leistungsanforderung und im High-End Bereich daher Nachteile zu haben, die meisten Nutzer werden das aber wohl nicht merken.

