60Hz Display für iPhone 16 erneut bestätigt

Bereits Ende letzten Jahres gab es Hinweise, dass Apple beim Display der normalen iPhone 16 Modelle weiter auf die bekannte Technik setzt und es in vielen Bereichen kein Update gibt. Konkret sollen iPhone 16 und wohl auch iPhone 16 plus auch in diesem Jahr mit einem 60Hz Display auskommen.

Nun gibt es weitere Bestätigungen von Experten für diesen Leak. Es scheint also immer wahrscheinlicher, dass die iPhone 16 mit einem wenig konkurrenzfähigen Display auf den Markt kommen werden – zumindest was die Bildwiederholungsrate betrifft.

Damit könnte das iPhone 16 das letzte Modelle im oberen Preisbereich von 800 bis 900 Euro sein, dass noch auf diese Technik setzt. Die meisten anderen Hersteller haben bereits 120Hz Display bei ihren teureren Modellen im Einsatz und auch Apple nutzt diese Technik für das iPhone 16 pro und das iPhone 16 pro plus. Es wird also auch in diesem Jahr beim Display einen deutlichen Unterschied zwischen den Modellen geben und man kann wohl davon ausgehen, dass dies die Verkaufszahlen weiter hin zu den Pro-Geräten verschieben wird.

