Apple Vision Pro direkt wieder ausverkauft – Das erste Wochenende mit den Vorbestellungen zur Apple Vision Pro ist vorbei und die Geräte waren bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Mittlerweile liegt die Auslieferungszeit bei Apple für das Headset bei bis zu 2 Monaten. Dabei waren die Geräte nur in den USA an den Start gegangen und noch gar nicht weltweit im Handel. Apple Analyst Ming-Chi Kuo sieht in den aktuellen Entwicklungen im Verkauf aber nicht nur Positives. Er schreibt in einer ersten Einschätzung:

Basierend auf dem Vorbestellungsbestand und der Lieferzeit habe ich geschätzt, dass Apple am ersten Vorbestellungswochenende 160.000 bis 180.000 Vision Pro-Geräte verkauft hat.

Wie vorhergesagt, war der Vision Pro sofort nach Eröffnung der Vorbestellung ausverkauft, wobei sich die Lieferzeit für alle Modelle innerhalb von Stunden auf 5–7 Wochen belief.

Der sofortige Ausverkauf und die verlängerten Lieferzeiten scheinen zunächst positiv zu sein, es gab jedoch ein großes Problem: Die Lieferzeiten blieben 48 Stunden nach Öffnung der Vorbestellungen unverändert. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage schnell nachlassen könnte, nachdem die Hauptfans und Vielnutzer ihre Bestellungen aufgegeben haben.

Es sollte keine Herausforderung sein, in diesem Jahr ein Versandvolumen von 500.000 Einheiten für Vision Pro zu erreichen. Da die Nachfrage jedoch nach dem anfänglichen Ausverkauf schnell nachlässt, ist es wichtig, die Nachfrage in anderen Märkten und Anwendungsaktualisierungen genau zu überwachen, um Veränderungen in der Nachfrage beurteilen zu können.

Es bleibt leider auch weiterhin offen, wann die Modelle international in den Handel gehen und daher auch in Deutschland zu haben sein werden.

Zuletzt aktualisiert: 22. Januar 2024