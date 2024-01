OnePlus Verkaufsverbot – wie ist der aktuelle Stand in Deutschland? – Im neuen Jahr ändert sich vieles und daher hoffen die Fans von OnePlus, dass mit 2024 auch beim Status von OnePlus in Deutschland Änderungen kommen. Nokia hatte im Patentstreit gegen das Unternehmen Anfang 2023 ein Verkaufsverbot erwirkt und dieses wurde Mitte 2023 auch auf andere Händler ausgeweitet. Daher findet man aktuell in Deutschland weder bei OnePlus noch bei Drittanbieter die Modelle des Unternehmens. Lediglich andere Technik wie die OnePlus Buds sind verfügbar und man kann die Geräte auch aus dem EU Ausland nach Deutschland bestellen.

Die schlechte Nachricht: es gibt derzeit auch keine Hinweise, dass sich dies schnell ändern könnte. Das Verkaufsverbot ist unbefristet in Kraft und daher gilt es auch in 2024 weiter. Eine Änderung gäbe es nur, wenn es ein neues Urteil gibt, dass die Situation anders bewertet oder aber sich OnePlus und Nokia einigen. Leider sieht es aktuell weder nach dem einen oder andere aus.

OnePlus-Fans haben daher auch in 2024 bisher keine Möglichkeit, die Smartphones direkt bei OnePlus zu bestellen und das wird wohl auch für die neuen Smartphones wie das OnePlus 12 oder ein erwartetes OnePlus 13 gelten.