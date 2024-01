Samsung Ring: Samsung arbeitet an Blutzucker-Messung

Samsung hat den eigenen Samsung Ring beim Galaxy S24 Event angeteasert, aber bisher noch keine Hinweise gegeben, was genau das Unternehmen mit dem neuen Gerät plant. In einem Bericht bei Bloomberg gibt es nun einige Details dazu. Zielrichtung ist natürlich das Tracking der Gesundheits- und Fitness-Daten von Nutzer um einen besseren Überblick über den körperlichen Zustand zu geben. Dazu arbeitet Samsung auch daran kontinuierlich den Blutdruck messen zu können und man will auch den Blutzucker bestimmen können. Allerdings ist bisher noch nicht sicher, ob diese Technik auch wirklich umgesetzt werden können. Man scheint in beiden Bereichen noch in der Entwicklung zu sein.

Bei PatentlyApple zitiert man den Bloomberg Bericht wie folgt:

Im Bloomberg-Bericht heißt es weiter: „Gesundheitsüberwachung ist bereits ein wichtiges Verkaufsargument für Smartphones und Uhren, wobei Samsung, Apple und Google von Alphabet Inc. die Funktionen nutzen, um Kunden zu gewinnen und zu binden.“ Besonders wertvolle Durchbrüche wären die Entwicklung von Sensoren zur kontinuierlichen Blutdruckmessung und Glukoseüberwachung. Apple arbeitet seit Jahren an einem Blutzuckermessgerät, bei dem Benutzer nicht in die Haut stechen müssen, um Blut zu erkennen – ein potenzieller Segen für Millionen von Diabetikern. „Wenn wir kontinuierlich Blutdruck und Glukose messen können, sind wir in einer ganz anderen Situation“, sagte Pak, Samsungs Chef für mobile digitale Gesundheit, während eines ausführlichen Interviews. „Ich denke, das ist das Ziel, das jeder erreichen will. Dafür investieren wir erheblich.“

Wie der Stand beim Apple Ring bei diesen Techniken ist, bleibt aktuell noch offen, es gibt aber seit gestern ein Konzept wie der Ring aussehen könnte – wobei offen bleibt, wie nahe dies an der Realität ist.

