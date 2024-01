OnePlus vor der Rückkehr nach Deutschland: Einigung mit Nokia steht

Das Verkaufsverbot für OnePlus und die anderen Marken durch den Patentstreit mit Nokia scheint ein Ende zu finden, denn Nokia hat verkündet, dass man eine Einigung erzielt hat. OPPO zahlt Lizenzgebühren in nicht genannter Höhe (sowohl fortlaufend als auch nachträglich) und darf daher wieder Modelle verkaufen, die diese Patente nutzen. Damit ist auch der Weg frei, dass OnePlus endlich wieder Smartphones direkt in Deutschland anbieten darf. Das neue OnePlus 12 könnte damit auch zeitnah seinen Weg nach Deutschland finden.

Nokia schreibt zu der Vereinbarung:

Nokia gab heute bekannt, dass es mit OPPO eine mehrjährige gegenseitige Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird OPPO Lizenzgebühren sowie Nachholzahlungen leisten, um die Zeiträume der Nichtzahlung abzudecken. Die Vereinbarung regelt alle anhängigen Patentstreitigkeiten zwischen den Parteien in allen Gerichtsbarkeiten. Die Bedingungen der Vereinbarung unterliegen der zwischen den Parteien vereinbarten Vertraulichkeit.

Die Vereinbarung steht im Einklang mit den Annahmen, die Nokia im Kommentar zum langfristigen Ausblick von Nokia Technologies in seinem am 19. Oktober 2023 veröffentlichten Finanzbericht für das dritte Quartal offengelegt hat. Nokia wird mit der Erfassung der Nettoumsätze aus dieser Vereinbarung beginnen, einschließlich der Deckung von Nachholzahlungen Nichtzahlung während des Streitzeitraums, im ersten Quartal 2024. Nokia Technologies nähert sich dem Abschluss des Smartphone-Erneuerungszyklus und macht gute Fortschritte in seinen Wachstumsbereichen Automobil, Unterhaltungselektronik, IoT und Multimedia. Das Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, dass der jährliche Nettoumsatz mittelfristig wieder bei 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro liegen wird.