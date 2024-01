Das Samsung Galaxy S24 ist das neue Flaggschiff-Smartphone von Samsung, das am 20. Juli 2024 veröffentlicht wurde. Es bietet eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell, dem Galaxy S23. Spannend sind vor allem die KI Funktionen, die Samsung unter dem Namen Galaxy AI eingebaut hat. Grundsätzlich unterscheiden sich die Galaxy S24, S24+ und auch das Samsung Galaxy S24 ultra nicht wesentlich von den Vorgänger-Modellen. Dennoch gibt es natürlich auch für die neuen Modelle eine aktualisierte Anleitung (mit Android 14) und Samsung bietet diese auch bereits auf Deutsch an. Man kann also bei Problemen und Schwierigkeiten sehr einfach im Handbuch nachlesen.

Galaxy S24: Hier ist Anleitung für alle Modelle online (englisch & deutsch)

Samsung legt bei allen Modellen leider keine Anleitung mehr bei, sondern bietet das Benutzerhandbuch für die Galaxy S24 Modelle generell nur als PDF an. Der Download ist dabei kostenfrei und direkt auf der Webseite von Samsung möglich. Die direkten Links gibt es hier (die Suche auf der Samsung Webseite ist nicht ganz einfach):

Für die Nutzung benötigt man einen PDF Reader. Die Datein sind jeweils 4 bis 5 MB groß.

Die Inhalte der Anleitung

Erste Schritte

5 Layout und Funktionen des Geräts

13 Akku aufladen

18 Nano-SIM-Karte und eSIM

20 Gerät ein- und ausschalten

21 Ersteinrichtung

22 Samsung Account

23 Daten vom vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch)

25 Grundlegende Informationen zum Bildschirm

33 Benachrichtigungsfeld

35 Screenshots und Bildschirmaufnahmen

37 Text eingeben

39 Text extrahieren

Anwendungen und Funktionen

40 Anwendungen installieren oder deinstallieren

41 S Pen (Galaxy S24 Ultra)

55 Telefon

59 Kontakte

61 Nachrichten

62 Kamera

81 Galerie

86 AR-Zone

92 Bixby

94 Bixby Vision

95 Multi Window (Gleichzeitiges Verwenden mehrerer Anwendungen)

98 Samsung Internet

99 Samsung Wallet

103 Samsung Health

104 Samsung Notes

109 Samsung Members

110 Samsung Kids

111 Samsung Global Goals

111 Samsung TV Plus

111 Samsung Find

111 Samsung Shop

112 Galaxy Shop

112 Galaxy Wearable

112 PENUP (Galaxy S24 Ultra)

113 Kalender

114 Reminder (Empfangen von Benachrichtigungen für zu erledigende Aufgaben)

115 Diktiergerät

117 Eigene Dateien (Dateien prüfen und verwalten)

117 Uhr

117 Taschenrechner

118 Gaming Hub

119 Game Booster (Konfigurieren deiner Spielumgebung)

120 SmartThings

121 Inhalte freigeben

122 Music Share

124 Smart View (Spiegeln auf einem Fernsehbildschirm)

125 Link zu Windows (Verwenden des Geräts über eine Computerverbindung)

126 Samsung DeX

131 Google Apps

Einstellungen

132 Einführung

132 Samsung Account

132 Verbindungen

134 WLAN

135 Bluetooth

137 NFC und kontaktlose Zahlungen

138 Datensparen

138 Für Apps zugelassene Netzwerke

139 Mobile Hotspot

139 Weitere Verbindungseinstellungen

141 Verbundene Geräte

142 Modi und Routinen

142 Modi verwenden

143 Routinen verwenden

143 Töne und Vibration

144 Tonqualität und Effekte

145 Separater App-Ton

145 Benachrichtigungen

146 Anzeige

147 Bildwiederholrate

148 Bildschirmmodus ändern oder

Displayfarbe anpassen

149 Akku

149 Hintergrundbild und Stil & Themes

150 Startbildschirm

150 Sperrbildschirm und AOD

151 Extend Unlock

151 Always On Display (Anzeigen von Informationen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist)

152 Sicherheit und Datenschutz

153 Gesichtserkennung

155 Fingerabdruckerkennung

157 Sicherer Ordner

160 Sicheres WLAN

161 Samsung Pass

164 Standort

164 Sicherheit und Notfall

165 Konten und Sicherung

165 Samsung Cloud

166 Google

166 Erweiterte Funktionen

168 Erweiterte Intelligenz

168 Bewegungen und Gesten

169 Videoanrufeffekte

170 Dual Messenger

171 Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

171 Gerätewartung

172 Apps

173 Allgemeine Verwaltung

174 Eingabehilfe

175 Software-Update

175 Telefoninfo



Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

