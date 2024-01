Honor Magic V2: Frontalangriff auf Samsung

Honor hat das neuen Magic V2 offiziell in Deutschland in den Handel gebracht und stellt sich damit auch im Bereich der faltbaren Modelle sehr stark auf. Die Geräte sind dabei ein Frontalangriff auf die faltbaren Modelle von Samsung (die aktuell die Platzhirsche sind) und greifen vor allem das Samsung Galaxy Z Fold in einem Bereich an, in dem Samsung viel Kritik einstecken musste: beim Design. Auch die neusten Fold Generation sind eher dick und etwas klobig. Honor kann genau in diesem Bereich punkten und stellt mit dem Honor Magic V2 ein faltbares Smartphone vor, dass nicht viel dicker ist als ein normales Gerät. Mit 9,9 Millimetern um zusammengeklappten Zustand ist es deutlich dünner und damit auch eleganter als die anderen faltbaren Smartphones in Deutschland.

Das Unternehmen schreibt zum neuen Smartphone:

Das HONOR Magic V2 ist das dünnste nach innen faltbare Smartphone, das HONOR bisher auf den Markt gebracht hat. Es wiegt nur 231 g und ist im zusammengeklappten Zustand nur 9,9 mm dick. Es verfügt über eine neue Generation von Silizium-Kohlenstoff-Doppelbatterie mit einer durchschnittlichen Dicke von nur 2,72 mm. Trotz des dünnen und leichten faltbaren Flaggschiffgehäuses erreicht sie eine hohe Kapazität von bis zu 5.000 mAh. Eigene Maßstäbe setzt das HONOR Magic V2 auch dank der bahnbrechenden Verwendung von Materialien aus der Luftfahrt und einem Scharnier aus Titanlegierung. Dieses wird mithilfe von 3D-Drucktechnologie hergestellt – eine Premiere für faltbare Geräte. Zudem ist die Haltbarkeit des Scharniers

SGS-zertifiziert und übertrifft 400.000 Faltungen. So ermöglicht es einen zuverlässigen täglichen Gebrauch für ein Jahrzehnt.

Die Physik kann allerdings auch Honor nicht ganz außen vor lassen. Um das Linsensystem der Kamera unterzubringen ist der Kamera-Bereich doch recht massiv und ragt ziemlich weit aus dem Gehäuse hervor. Dennoch tut das der Eleganz der Smartphones keinen Abbruch. Die Honor Magic V2 liegen gut in der Hand und man arbeitet gerne damit.

Mit 1.999,99 Euro UVP sind die Magic V2 aber auch die aktuell teuersten Geräte bei Honor. Das Unternehmen hat hier viel Technik und viel Design in ein Smartphone gepackt – lässt sich dies aber auch gut bezahlen.