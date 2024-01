HONOR Magic V2 RSR – Porsche-Sonderedition der faltbaren Smartphones

Honor hat die europäische Vorstellung der neuen Honor Magic V2 im Porsche-Werk in Leipzig durchgeführt und das hat einen gute Grund. Es wurde nämlich nicht nur das normale Magic V2 vorgestellt, sondern auch das HONOR Magic V2 RSR bzw. das Porsche Design | HONOR Magic V2 RSR wie es offiziell heißt. Das Design wurde dabei in Anlehnung an den 911 von Porsche entwickelt und greift vor allem beim Kameramodul einige Elemente des Porsche wieder auf.

Bei Honor heißt es zu den neuen Modellen:

Das HONOR Magic V2 RSR verbindet das Beste aus zwei Welten: die neuesten technischen Innovationen von HONOR, verknüpft mit der zeitlosen Eleganz von Porsche Design. Das Ergebnis: ein vom Rennsport inspiriertes Flagship-Smartphone, bei dem erstmalig der auf Konsumentenbedürfnisse ausgerichtete Ansatz von HONOR auf die puristische Ästhetik von Porsche Design trifft. Mehrere Hundert geladene Medienvertreter und Partner erlebten heute im Porsche Experience Center in Leipzig eine optische sowie haptische Performance, die stark an jene der berühmten Sportwagen erinnert. So ähnelt die Flyline auf der Rückseite des branchenführenden, faltbaren Smartphones der Motorhaube eines Porsche 911. Zugleich sorgt die verbesserte Griffigkeit für einen noch höheren Nutzerkomfort. Die klassische Porsche-Farbe Achatgrau unterstreicht zudem die sportive Anmutung des PORSCHE DESIGN | HONOR Magic V2 RSR.

Mit 234 Gramm ist die Porsche Edition dabei sogar etwa schwerer als die normalen Modelle, aber es bleibt bei nur 9,9 Millimeter Dicke im zusammengeklappten Zustand. Auch die Porsche Sonderedition ist damit das dünnste faltbare Smartphone auf dem Markt.

Ein Preis für das RSR wurde bisher noch nicht genannt. Aber die normalen Magic V2 Modelle kosten bereits knapp 2.000 Euro. Daher muss man wohl davon ausgehen, dass der Preis für die Porsche Edition nicht deutlich darüber liegen wird.