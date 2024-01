Kommen 4 Modelle beim Huawei P70?

Huawei plant für die kommenden Serie der Huawei P70 Modelle wohl gleich Größeres, denn es gibt Hinweise, dass das Unternehmen auf 4 Smartphones für die Reihe setzt. Damit würde ein Modell mehr geben als im letzten Jahr. Im Gespräch sind folgende Modelle:

Huawei P70: das normale Modell der Reihe und wohl auch die billigste Version der Smartphones

das normale Modell der Reihe und wohl auch die billigste Version der Smartphones Huawei P70 pro: die verbesserte Variante des Grundmodells (wahrscheinlich mit besserer Kamera)

die verbesserte Variante des Grundmodells (wahrscheinlich mit besserer Kamera) Huawei P70 pro+ : die Ultra-Version der P70 Modelle mit der besten Technik der Serie

: die Ultra-Version der P70 Modelle mit der besten Technik der Serie Huawei P70 Art: die gleiche technische Basis wie das P70 pro+, aber ein verändertes Design um dem Anspruch “Art” (also Kunst) gerecht zu werden

Demnach wird es auch kein Huawei P70 Ultra geben, denn die Pro+ Modelle übernehmen diesen Part.

Huawei hat dieses Setup bisher noch nicht bestätigt, aber beim Huawei Mate konnte man diese Umstellung bereits sehen. Leider fehlt noch der offizielle Hinweis, dass Huawei dies auch beim Huawei P70 so umsetzen wird. Dazu ist offen, ob alle Modelle so auch nach Deutschland kommen werden oder ober nur ausgewählte Geräte der Reihe in Deutschland an den Start gehen werden.

Huawei P70: Massives Kamera-Upgrade soll die Verkäufe pushen

Es gibt immer mehr Informationen rund um die neuen Huawei P70 und P70 pro. Mittlerweile haben auch anerkannte Experten, wie Analyst Ming Chi Kuo Details zu den neuen Modellen geleakt und es deutet alles darauf hin, dass Huawei beim P70 die Kamera nochmal deutlich aufwerten möchte. Der Analyst schreibt zur neuen Technik bei der Huawei P70 Kamera:

Verwendung eines Teleperiskopobjektivs. Das P70 verwendet ein 5P-Objektiv (1/3,6 Zoll) und das P70 Pro und das P70 Art verwenden ein 6P-Objektiv (1/2,5 Zoll) und 2) die Weitwinkelkamera des P70 Art verwendet ein High-End-1/2,5-Zoll-Objektiv. 1-Zoll-CIS mit einem hybriden 1G6P-Objektiv, wobei das 1G6P-Objektiv aufgrund der Verwendung von geformtem Glas etwa das Vier- bis Fünffache eines 7P-Objektivs kostet. Es ist erwähnenswert, dass die Herstellung des Formglases durch Largan und Sunny Optical zu Gewinnvorteilen führt.

Dazu soll endlich auch eine Periskop-Kamera verbaut werden. Kuo ergänzt daher seine Hinweise zum Kamera-Setup:

Huaweis Flaggschiffe P70, P70 Pro und P70 Art, deren Massenlieferungen voraussichtlich in 1H24 beginnen, werden ebenfalls über Periskopkameras verfügen. Für die P70-Serie, die von der Verwendung eigener Kirin-Chips profitiert, wird im Jahr 2024 ein Auslieferungswachstum von 100 % gegenüber dem Vorjahr erwartet (im Vergleich zur P60-Serie im Jahr 2023).

UPDATE Es gibt weitere Hinweise zur Technik der Kamera. Es soll sowohl der neue 50MP 1/1.3″ OV50H Sensor verbaut sein als auch der Sony IMX 989 Sensor (bestätigt für die Huawei P70 pro). Das ist auf jeden Fall eine Ansage in Richtung Platz 1 bei den Kamerahandys. Dazu hat Kuo nun auch Zahlen zu den erwarteten Verkäufe veröffentlicht. Angeblich rechnet Huawei daher mit mehr als doppelt so vielen Verkäufe beim Huawei P70 im Vergleich zm Vorgänger P60, Kuo spricht hier von 100 bis 120 Prozent mehr Verkäufe beim Huawei P70.

Zuletzt aktualisiert: 28. Januar 2024