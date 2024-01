OnePlus 12: “nur” 5 Jahre Updates

Nach der Einigung im Patentstreit zwischen Nokia und OPPO/OnePlus könnte es die neuen OnePlus 12 Modelle zeitnah auch in Deutschland geben. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Technik zu werden und auf die Funktionen, die man mit den neuen Modellen bekommt. Vor allem im Android Bereich gibt es dabei Updates, denn die OnePlus 12 sollen etwas längere Updates bekommen. Konkret soll der Supportzeitraum wie folgt aussehen:

4 Jahre Update für Android und damit 4 weitere Android Versionen ab Marktstart. Die Modelle werden mit Android 14 ausgeliefert, daher wird es Updates bis Android 18 geben

5 Jahre Sicherheitsupdates für die Modelle ab Marktstart – die Geräte bekommen also Bugfixes bis 2029

Damit kann OnePlus für die kommenden Jahre aktuelle und sicherer Geräte anbieten, an den Topmodelle auf dem Markt kommen die OnePlus damit leider nicht. Sowohl Google als auch Samsung bieten mittlerweile 7 Jahre Support. Damit sind die Modelle bis 2031 sicher – etwas länger als die aktuellen OnePlus 12. Beim Support hat OnePlus also den Anschluss an die Topmodelle der Konkurrenz also etwas verloren.