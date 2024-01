Samsung Galaxy S25: Exynos 2500 oder neuer Dream-Chip?

Samsung arbeitet an einem Nachfolger für die Exynos Prozessoren und diese sollen früher oder später so gut sein, dass sie selbst die Apple Chipsätze können. Die Entwicklung der neuen SoC läuft dabei unter dem Namen Dream-Chip und für die kommenden Modelle wird spannend werden, wann der neue Chipsatz soweit fertig ist, dass er eingesetzt werden kann. Die ersten Experten spekulieren, dass es bereits 2025 so weit sein könnten und die kommende Samsung Galaxy S25 daher mit einer neuen Generation von Dream-Chips auf den Markt kommen wird.

Dagegen steht, dass es bereits relative konkrete Hinweise auf den Exynos 2500 Chipsatz gibt und dieser Prozessor stattdessen möglicherweise im Samsung Galaxy S25 zum Einsatz kommen wird:

X5 MP1 Kern : 3.3GHz~3.2GHz

A730 MP3 : 2.5GHz~2.3GHz

A730 MP2: ?GHz~?GHz

A520 MP4: ?GHz~?GHz

Der Exynos 2500 soll dabei wieder auf 10 Kerne setzen und der Performance-Kern für die HighEnd Leistung ist der neue Cortex-X5 Kern. Die Fertigung soll dabei wieder im 3nm Verfahren wie in diesem Jahr erfolgen.

Aktuell kann es daher durchaus sein, dass Samsung zweigleisig entwickelt und sowohl Galaxy S25 mit dem neuen Dream Chip als auch mit dem Samsung Exynos 2500 entwickelt. Sollte der Dream Chip Ende des Jahres bereits so weit sein, dass er konkurrenzfähig ist, könnten die Galaxy S25 mit dem neuen Chip auf dem Markt kommen. Als Backup-Lösung gibt es dann den Exynos 2500 für den Fall, dass der Dream-Chip noch nicht bereits sein sollte.

Eventuell weiß Samsung daher derzeit selbst noch nicht genau, welche Lösung man für die Power beim Samsung Galaxy S25 zur Verfügung haben wird.

Zuletzt aktualisiert: 28. Januar 2024