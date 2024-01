OnePlus ist zurück! (und die Vorbestellung zum OnePlus 12 offen)

Es ist soweit: nach der Einigung von OPPO und OnePlus mit Nokia im Patentstreit dürfen beide Marke in Deutschland wieder Smartphones verkaufen. OnePlus hat dies auch relativ schnell umgesetzt und heute den Online-Shop wieder mit Smartphones bestückt. Man kann daher nun offiziell über den Store wieder Geräte bestellen.

In diesem Zuge wurde auch gleich die Vorbestellung für die neuen OnePlus 12 eröffnet. Man kann daher nun die 12er Serie auch direkt über den Shop ordern und wird die Modelle ab dem 7. Februar bekommen – zumindest in der Theorie. In der Praxis gibt es die Geräte mit etwas Verzögerung, denn die Bestellfristen liegen aktuell je nach Modell bereits bei Ende Februar. OnePlus Fans brauchen also unter Umständen etwas mehr Geduld.

Auch das faltbare OnePlus Open ist wieder im Shop verfügbar und man kann daher nun auch das faltbare OnePlusin Deutschland bestellen. Mit 1799 Euro ist es aber aktuell das teuerste OnePlus Smartphone und wird daher wohl eher selten verkauft werden.

Zuletzt aktualisiert: 29. Januar 2024