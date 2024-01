Xiaomi 14 ultra: Erste Ergebnisse bei Geekbench

Die Ultra Version der Xiaomi 14 Serie ist bei Geekbench aufgetaucht und auch wenn sie nur im älteren Geekbench 4 Test zu finden ist, geben die Ergebnisse bereits einen interessanten Einblick in die Performance der neuen Modelle. Verbaut ist dabei der neue Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, den man auch aus anderen Modellen her kennt und die Geräte erreichen damit im Single Core Test Wert von 9317 Punkten. Das sind ca. 1.300 Punkte mehr als der Vorgänger im letzten Jahr und das spricht dafür, dass der neue Prozessor auch im Xiaomi 14 ultra eine gute Figur macht. Auch im Multi Core Test gibt es entsprechende Verbesserungen bei den Werten (ca 5.000 Punkte mehr).

Satelliten-Kommunikation beim Xiaomi 14 ultra erwartet

Apple hatte mit dem iPhone 14 das Thema Satelliten-Verbindungen ins Gespräch gebracht und mittlerweile sind auch einige (wenige) andere Anbieter in diesem Bereich aktiv geworden. In einem neuen Bericht wird nun nahe gelegt, dass auch das neue Xiaomi 14 ultra mit dieser Technik ausgestattet sein könnte. Die Modelle könnten also im Notfall (und eventuell auch darüber hinaus) Verbindungen mit dem Netz per Satellit aufbauen. Welcher Anbieter und welches Satelliten-Netz genutzt wird ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Bei 91mobiles heißt es dazu:

Die Satellitenkonnektivität in Smartphones ist aus verschiedenen Gründen von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Notfällen, und Telefone wie das iPhone 14, iPhone 15, Huawei Mate 60 Pro und andere bieten diese Funktion bereits an. In der Zwischenzeit werden einem Bericht zufolge auch das kommende Xiaomi 14 Ultra und die neue Find X7 Ultra-Variante von OPPO über Satellitenkonnektivität verfügen. Es ist erwähnenswert, dass die Find X7-Serie mit Satellitenkonnektivität kürzlich in China eingeführt wurde.

Allerdings wurden in den letzten Monaten immer wieder Topmodelle mit dieser Technik in Verbindung gebracht. Bestätigt hat sich dies meistens nicht, so dass offen bleibt, ob Xiaomi bei Xiaomi 14 ultra auf diese Neuerung setzen wird. Die normalen Xiaomi 14 Modelle haben diese Technik auf jeden Fall noch nicht.

