Samsung: Neuer Deal mit Qualcomm über Prozessoren auch nach dem Galaxy S24

Qualcomm hat die Zahlen für das letzte Quartal bekannt gegeben und in diesem Zusammenhang auch öffentlich gemacht, dass es eine neue Vereinbarung mit Samsung zu der Nutzung von Snapdragon 8 Prozessoren in den Flaggschiffen gibt. Man hat hier für mehrere Jahre vereinbart, dass die Unternehmen in diesem Bereich zusammenarbeiten und das bedeutet, dass auch im kommenden Jahr und nach dem Samsung Galaxy S24 Samsung mit Snapdragon 8 Prozessoren arbeiten wird.

Bei Sammyfans zitiert man wie folgt:

Wir geben außerdem bekannt, dass wir eine mehrjährige Vereinbarung mit Samsung über Snapdragon-Plattformen für die Markteinführung von Flaggschiff-Smartphones der Marke Galaxy ab 2024 verlängert haben. Die verlängerte Vereinbarung zeigt den Wert von Snapdragon 8, unsere Technologieführerschaft und unsere erfolgreiche langfristige strategische Partnerschaft mit Samsung.

Leider wurde bisher noch nicht mitgeteilt, welche Geräte genau zukünftig mit den Snapdragon 8 Gen 4 SoC und darüber hinaus rechnen können. Da aber konkret von Flaggschiffen die Rede ist, kommen an sich die nur die Modelle der Galaxy S- und Galaxy Z-Reihe in Frage

Dazu bleibt offen, wie genau das zur Strategie passt, dass Samsung eigene Prozessoren mit Premium-Anspruch entwickeln will. Wahrscheinlich ist man sich selbst noch nicht sicher, dass diese eigenen SoC eine gute Alternative sein können und ob man sie in passendem Umfang produzieren kann. Daher ist Qualcomm wohl auch für die nächsten Jahre weiter Partner.

