Apple: iPhone 15 verkauft sich deutlich besser als der Vorgänger

Apple hat nach den neuen Zahlen der Analysten bei OMDIA ein richtig starkes Weihnachtsquartal 2023. Die iPhone 15 Modelle und darunter vor allem iPhone 15 pro und pro max kommen sehr gut bei den Kunden an und das schlägt sich sehr deutlich in den Verkaufszahlen nieder. Das Unternehmen konnte 78,7 Millionen Geräte im 4. Quartal 2023 verkaufen und damit 6,5 Prozent Smartphones mehr als noch im Vorjahr. Obwohl 2023 kein wirkliches gutes Jahr für die Smartphone Hersteller war, hat Apple damit in diesem Quartal Samsung deutlich hinter sich lassen können.

Die Analysten von Omdia schreiben dazu:

Mit der Einführung der iPhone 15-Serie verzeichnete Apple mit 78,7 Millionen Einheiten die höchste Auslieferungszahl im vierten Quartal 2023. Dies ist eine Steigerung von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr mit der Einführung der iPhone 14-Serie. Dies ist das größte Quartal für Apple seit dem 4. Quartal 2021.

Insgesamt wurden im 4. Quartal 2024 über alle Hersteller 328 Million Geräte verkauft. Das ist ein deutlicher Rückgang von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und macht deutlich, wie viel die guten Zahlen von Apple wert sind.

