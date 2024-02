Samsung Galaxy S23: Diese Galax AI Funktionen kommen mit One UI 6.1

Samsung hat die Galaxy AI Funktionen mit den Samsung Galaxy S24 eingeführt und damit auch angekündigt, dass einige ältere Modelle diese neue Technik bekommen werden. Aktuell sieht es so aus, als würde die Galaxy S23 Serie und die Galaxy Z Flop 5 und Z Fold 5 die neuen AI FUnktionen erhalten und es gibt Hinweise, was genau umgesetzt wird (Samsung war sich da bisher noch nicht so direkt sicher).

Konkret kann man folgende Galaxy AI Funktionen für die Samsung Galaxy S23 Serie erwarten:

Zum Suchen einkreisen

Echtzeitdolmetschen

Notiz- und Fotoassistent

Die neuen Features kommen dabei mit dem One UI 6.1 Update und auch das Samsung Galaxy S23 FE wird diese zusätzlichen Funktionen bekommen. Dazu sieht es so aus, als würden auch beim Galaxy S23 diese Techniken kostenfrei. Man muss sie also nicht erst freischalten.

Leider werden wohl die weiteren Modelle (auch bei den Topmodellen) nicht auf Galaxy AI zurückgreifen können. Samsung Galaxy S22 und Galaxy S21 bekommen diese Technik also nicht und werden zwar ein Update auf One UI 6.1 erhalten, aber ohne die Galaxy AI Techniken.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung