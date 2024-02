Nothing Phone 2a: erste Live Bilder

Nothing hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass man ein Nothing Phone 2a anbieten wird und dieses technisch zwischen dem aktuellen Nothing Phone 2 und der ersten Version des Nothing Phone liegen soll. Daher kann man ein etwas günstigeres Modell erwarten und auf Reddit wurden nun auch ersten Live-Bilder der neuen Modelle veröffentlicht – leider aber mit einer recht unförmigen Schutzhülle. Dennoch kann man schon einen Eindruck davon bekommen, was genau das Unternehmen plant.

Das Kameramodul ist leider nicht zu erkennen und auch nicht, ob die Rückseite wieder im typischen Nothing Design gestaltet sein wird, aber klar sind die beiden Objektive zu sehen. Es wird also zwei Linsen gegen und es bleibt spannend, was genau das Unternehmen an Sensoren und Auflösung bei der Kamera bereits stellt.

Die Vorderseite ist eher unspektakulär und bietet ein Punch-Hole Design mit zentraler Öffnung für die Frontkamera. Über die Rahmendicke kann man leider nichts sagen, hier verdeckt die Hülle leider zu viel.