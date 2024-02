ASUS Zenfone 11 ultra: neue Grafiken der neuen Modelle geleakt

In der neuen Firmware der ASUS ROG 8 Modelle waren auch Bilder der Zenfone 11 ultra vorhanden und auf Reddit hat ein Nutzer die neuen Grafiken bereits geteilt. Man kann sich jetzt also bereits ein Bild davon machen, was ASUS beim neuen Premium-Modell plant und wie die Geräte aussehen könnte. Bisher gab es bei der Zenfone Serie keine Ultra-Version, daher wird spannend, wie genau das Unternehmen die Geräte aufrüstet, um sie von den normalen Zenfone 11 abzugrenzen. Die

Anhand der geleakten Daten bleibt zumindest der Prozessor gleich, denn beide Modelle nutzen den neuen Snapdragon 8 Gen 434 Chipsatz. Die technischen Daten sehen laut dem Leak wie folgt aus:

6.78″ FHD+ Samsung AMOLED display, 120Hz refresh rate upto 144Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 LPDDR5x RAM and UFS 4.0 storage

Android 14

50MP Sony IMX890 gimbal OIS+ 13MP Ultrawide+ 32MP OIS 3x telephoto periscope zoom lens rear camera

32MP front camera

5500mAh battery

65 watt wired charging and 15 watt wireless charging

Dual stereo speakers

3.5mm audio jack

5 Colour options: Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green, Desert Sienna

Leider gibt es bisher keine Hinweise, wann ASUS die neuen Modelle veröffentlichen wird. Das Zenfone 10 kam im letzten Jahr im Juli auf den Markt. Bleibt abzuwarten, ob es in diesem Jahr wieder so lange dauern wird.