Apple iPhone Fold frühestens 2026

Es gibt neue Hinweise rund um die faltbaren Smartphones aber generell bleibt es dabei, dass die bisherigen Informationen eher vage sind und vieles darauf hindeutet, dass sich Apple noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befindet. Konkret soll Apple Kontakte mit Hersteller aufgenommen haben um Informationen zu Komponenten für ein faltbares Modell zu bekommen. Das wäre ein weiterer Schritt hin zu der Massenproduktion, aber nach den aktuellen Informationen wird es frühestens 2026 dazu kommen – wahrscheinlich sogar später.

Bei PatentlyApple fasst man die neuen Details wie folgt zusammen:

Während auf der Tech-Website The Information heute gemunkelt wird, dass Apple ein faltbares iPhone entwickelt, hat Apple in Wirklichkeit seit 2019 Patente für ein solches faltbares Gerät angemeldet. Dieses Patent wurde Apple im Februar 2021 erteilt. Apple hat ein zweites angemeldet Im Mai 2021 meldete Apple ein Patent auf ein iPhone im Klapp-Design an. Dennoch spielt ein iPhone im Klapp-Design nur einen sehr kleinen Teil des faltbaren Patentportfolios von Apple.

The Information berichtet: „Die faltbaren iPhones befinden sich in der frühen Entwicklung und stehen dem Bericht zufolge nicht auf den Massenproduktionsplänen des Unternehmens für 2024 oder 2025. Apple hat sich kürzlich an mindestens einen Hersteller in Asien gewandt, um Komponenten für zwei faltbare iPhones unterschiedlicher Größe zu erhalten.”