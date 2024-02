Samsung Ring soll drei Farbvarianten bekommen

Der Samsung Ring hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und scheint ein Gadget zu sein, dass viele Nutzer überzeugt. Es gibt mittlerweile auch weitere Leaks und Informationen zu dem Thema. Analyst Avi Greengart will beispielsweise einen Prototypen bereits in der Hand gehalten haben und nach seiner Aussage ist der Ring daher wirklich leicht, soll in drei Farbvarianten zur Verfügung stehen und natürlich auch unterschiedliche Größen haben. Leider teilt er nicht mit, welche Farben das sind, aber da es sich um einen Ring für den Finger handelt, dürften Silber und Gold wohl auf jeden Fall dabei sein.

Bei gadinsider schreibt man zu diesem Thema:

Während Samsung den Galaxy Ring nur angeteasert hat, lieferten mehrere Berichte darüber hinaus durchgesickerte Details. Das gesundheitsorientierte tragbare Gerät, das voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, dürfte leicht sein und in drei verschiedenen Farben erhältlich sein. Der Tech-Analyst Avi Greengart gab an, praktische Erfahrungen mit dem Prototyp des Samsung Galaxy Ring gesammelt zu haben. In Bezug auf die Gewinde verriet der Analyst, dass der Ring „unglaublich“ leicht sei und in mehreren Größen bis zu 13 (22,2 mm) erhältlich sei.

Leider lässt sich kaum sagen, wie zuverlässig diese Daten sind. Sicher ist aktuell, dass Samsung an einem Ring arbeitet, weitere Details hat das Unternehmen selbst bisher nicht bekannt gegeben.