Zwei Nokia Schwester-Modelle auf Geekbech aufgetaucht

HMD Global arbeitet derzeit daran, neben den Nokia Modelle auch Smartphones unter dem eigenen Namen auf den Markt zu bringen und es gibt weitere Hinweise, was genau zukünftig geplant ist. Im Geekbench Leistungstest sind zwei Modelle aufgetaucht, die unter dem Arbeitsnamen Legend und LegendPro gelistet sind und damit scheint klar, dass es zwei Modelle der neuen HMD Global Serie geben wird. Die technischen Daten und die Ergebnisse deuten dabei eher auf Modelle im Bereich der unteren Mittelklasse bzw. im Einsteiger-Bereich hin. Premium-Angebote sollte man also wohl nicht erwarten.

Bei 91mobiles schreibt man dazu:

Die beiden Einträge auf Geekbench 6 tragen die Namen HMD Global Legend und HMD Global LegendPro.

Die Telefone laufen auf einem Octa-Core-Chipsatz gepaart mit einer Mali-G57-GPU mit einer maximalen Taktrate von 1,61 GHz. Dabei handelt es sich angeblich um den Unisoc T606-Chipsatz.

Im Single-Core-Test erreicht der Legend 379 Punkte und im Multi-Core-Test 1.370 Punkte. Beim LegendPro liegen die Ergebnisse bei 373 bzw. 1.384 im Single- und Multi-Core-Test.

Aus den Auflistungen geht außerdem hervor, dass die Telefone standardmäßig mit Android 14 ausgeliefert werden.

Während das HMD Legend bis zu 4 GB RAM packen könnte, wird das LegendPro mit bis zu 8 GB Speicher ausgestattet sein.

HDM Global will zukünftig auf mehrere Marken setzen. Die Nokia Smartphones werden weiter angeboten, aber mit eigenen Modelle unter der HDM Global Marke flankiert. Dazu will man auch auf “exciting new partnerships” setzen. Allerdings ist offen, was genau damit gemeint sein könnte.