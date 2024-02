iPhone 16 pro: Apple schließt eine wichtige technische Lücke

Die iPhone 16 pro Modelle werden in vielen Bereichen technisch aufgerüstet und für die Fans des Unternehmens dürfte es besonders wichtig sein, dass die iPhone 16 pro endlich schnelleres Laden bekommen. Die iPhone 15 pro Serie hatte trotz des Premium-Anspruchs nur eine Ladeleistung von ca. 27 Watt und lag damit deutlich unter den Werten, die andere Anbieter in diesem Bereich erzielen. Beim iPhone 16 pro soll dies nun auf 40 Watt erhöht werden (beim kabelgestützten Laden). Damit dürfte der Akku der Geräte deutlich schneller voll sein als bei den aktuellen Modellen. Apple bietet damit zwar auch weiter nicht die höchste Ladeleistung an, aber verringert zumindest den Abstand zu den anderen Herstellern und sorgt dafür, dass die iPhone 16 pro Modelle weniger Zeit am Ladekabel verbringen müssen.

Zu den iPhone 16 gab es in den letzten Tagen auch noch weitere Details zum Akku. Apple setzt bei den normalen Modellen in diesem Jahr wohl auf einen etwas kleineren Akku. Je nach Gerät soll die Kapazität um knapp 400mAh geringer ausfallen. Da man nicht davon ausgehen kann, dass Apple die Nutzungsdauer verringert, werden wohl die Verbraucher an Bord in diesem Jahr energieeffizienter geworden sein, so dass trotz der geringeren Akku-Kapazität die Laufzeiten etwa gleich bleiben.

Konkret heißt es zu den Zahlen:

Basierend auf den Informationen, die ich erhalten konnte, wird das neue iPhone 16 einen 3561-mAh-Akku haben, während das 16 Plus einen 4006-mAh-Akku haben sollte und das 16 Pro Max mit einem 4676-mAh-Akku ausgestattet sein sollte, der nicht mehr L- ist. geformt aufgrund der Neugestaltung der internen Struktur, die ich erwähnt habe. Über das Pro-Modell konnte ich im Moment keine Informationen einholen.

Beim iPhone 16 pro max wird die Kapazität des Akkus dagegen anwachsen. Insgesamt sollen 4676mAh zur Verfügung stehen und das sind etwa 225mAh mehr als im Vorjahr. Zum iPhone 16 pro gibt es keine Zahlen, aber wahrscheinlich wird es hier auch etwas mehr Akku-Kapazität geben. Das spricht dafür, dass die Pro-Modelle Technik bekommen, die etwas mehr Power braucht. Das könnte beispielsweise das Display oder auch der Prozessor sein.

Zuletzt aktualisiert: 13. Februar 2024