ASUS Zenfone 11 ultra: Benchmark zeigt die technischen Daten

Das ASUS Zenfone 11 ultra ist im Geekbench Benchmarkt aufgetaucht und dort bestätigt sich, dass die Modelle den aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor nutzen und dazu mindestens 16 GB RAM bieten. Dazu gibt es natürlich Android 14.

Mit mehr als 2000 Punkten im Single Core Test und fast 7000 Punkten im MultiCore Test schaffen die Geräte auch richtig gute Werte, aber es bleibt abzuwarten, ob sich diese Performance auch bei den Modellen dann in der Praxis bestätigt. Falls ja wäre das Zenfone 11 ultra aktuell das schnellste Smartphones im Android Bereich.

Darüber hinaus gibt es weitere Leaks rund um die technische Ausstattung der neuen Smartphones. Wenn die aktuellen Informationen stimmen, sieht das Setup der Modelle wie folgt aus:

FHD+ #Samsung-Bildschirm,

IMX890 Hauptkamera + 3X Tele

5500-mAh-Akku

65W verkabelt

15 W kabellos

Es bleibt weiterhin ungewiss, wann ASUS mit der Veröffentlichung der neuen Modelle aufwarten wird. Nachdem das Zenfone 10 im vorherigen Jahr den Markt im Juli erreichte, spekulieren viele Fans und Beobachter der Branche darüber, ob der Hersteller sich auch dieses Jahr an einen ähnlichen Zeitplan halten wird. Im Moment ist Geduld gefragt, denn offizielle Ankündigungen von ASUS stehen noch aus, was die Gerüchteküche anheizt.



In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ASUS gerne mal für eine Überraschung gut ist, sowohl was die Veröffentlichungszeitpunkte als auch die Features ihrer Geräte betrifft. Daher bleibt die Hoffnung, dass das Unternehmen die Nutzer nicht allzu lange auf die Folgeprodukte warten lässt und mit innovativen Eigenschaften überzeugen kann. Ein Blick auf die Release-Muster der Vergangenheit könnte Aufschluss geben, jedoch sind solche Muster nicht immer ein verlässlicher Indikator für zukünftige Entscheidungen des Unternehmens. Für die enthusiastischen Anhänger der Marke heißt es also, Ausschau nach Pressemitteilungen von ASUS zu halten und auf Neuigkeiten aus vertrauenswürdigen Quellen zu achten.



Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2024