Nubia meldet sich auf dem deutschen Markt zurück

Der Mobilkfunk-Hersteller Nubia ist international aktiv und es sieht so aus, als würde das Unternehmen zukünftig auch Smartphones für Deutschland anbieten, denn in der Pressemitteilung zum MWC 2024 wird ausdrücklich auch auf Deutschland bzw. den deutschen Markt Bezug genommen. Leider fehlen noch die konkreten Hinweise, was genau geplant ist, aber der Slogan „Unfolding the intelligent Future“ deutet zumindest auf ein faltbares Smartphone hin.

In der Pressemeldung heißt es:

nubia zeigt Innovationen und meldet sich auf deutschem Markt zurück – Mit dabei in diesem Jahr auch wieder die Marke nubia, bekannt als Anbieter innovativer, sportlich-modischer und leistungsorientierter Premium-Smartphones mit einer für diese Klasse äußerst attraktiven Preis-Range. Das Unternehmen stellt auf der weltweiten Leitmesse für mobile Technologien seine Innovationen vor. Interessenten können die Neuheiten zwischen dem 26. und 29. Februar 2024 auf dem Stand der Muttergesellschaft ZTE in Halle 3, Stand 3F30 erleben. Erneut stellt nubia unter Beweis, dass sich neueste Technologien, ein modernes, User-orientiertes Design und eine zuverlässige Leistung nicht gegenseitig ausschließen. Der Auftritt auf dem MWC 2024 steht unter dem Motto „Unfolding the intelligent Future“ und gibt damit wohl einen ersten Ausblick darauf, was die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr an Innovationen am Messestand erwartet.

Diese Meldung ging dazu auch explizit an deutsche Medien, so dass man auch hier davon ausgehen kann, dass Deutschland wieder in den Fokus genommen wird, denn bei den Vorgänger Modellen von Nubia gab es so einen Hinweise für Deutschland nicht.

Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2024