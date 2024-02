Android 15: Kein Update für Pixel Modelle ohne Tensor-Chipsatz

Google arbeitet aktuell an der neuen Android Version für dieses Jahr und die neuste Generation des Betriebssystem wird auch wieder eine Reihe von älteren Modellen der Pixel Serie nicht mehr erreichen. Konkret soll Android 15 in diesem Jahr nur noch für die neueren Pixel Modelle mit dem hauseigenen Tensor-Chipsatz von Google bereit stehen. Die Smartphones davon werden das Update nicht mehr bekommen. Damit ist es dann wohl auch möglich, Android 15 bei den Pixel Smartphones von Google noch besser speziell auf den Tensor-Prozessor Architektur anzupassen.

Bei Piunika schreibt man dazu:

Die Entwicklervorschau für Android 15 ging am Wochenende online. Während wir noch wenig über die neuen Funktionen wissen, die Google später in diesem Jahr in den stabilen Kanal einführen wird, wissen wir bereits, welche Google Pixel-Geräte das Update auf Android 15 erhalten werden, wenn es mit der Einführung für die Öffentlichkeit beginnt.

Abgesehen von der üblichen Aufregung um kommende Funktionen hat eine große Änderung in der Mobilstrategie von Google die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen: Android 15 wird nur für Pixel-Geräte verfügbar sein, die mit den Tensor-Chipsätzen von Google ausgestattet sind. Dies markiert das endgültige Ende der Ära der Snapdragon-betriebenen Pixel und signalisiert ein mutiges Bekenntnis zum hauseigenen Silizium von Google.

Zuvor boten Pixel-Geräte den Benutzern die Wahl zwischen Tensor- und Snapdragon-Chipsätzen. Dieses Mal bleibt jedoch das Pixel 5a, das letzte mit Snapdragon ausgestattete Pixel, zurück. Nur Geräte ab Pixel 6, alle mit dem Tensor-Chip, werden später in diesem Jahr für das offizielle Android 15-Update berechtigt sein. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Google stark auf Tensor setzt. Durch die enge Kopplung von Hardware und Software möchte das Unternehmen eine tiefere Integration, optimierte Leistung und einzigartige KI-gestützte Funktionen ermöglichen, die exklusiv für Pixel-Geräte verfügbar sind.