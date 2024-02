Xiaomi und Leica gründen optisches Institut

Leica und Xioami arbeitet aktuell bereits bei den Kamera-Systemen für die Xiaomi Topmodelle zusammen und diese Zusammenarbeit soll noch weiter ausgebaut werden. Mit dem neuen Xiaomi x Leica Optical Institute will man die Technologieentwicklung in der Optik für Smartphones noch weiter pushen und zukünftig die Entwicklung ultrapräziser optischer Linsen in einem kompakten Formfaktor, die Erzielung idealer Leistung in der Computerfotografie, die Einhaltung der strengsten optischen Standards für Linsen sowie die Durchführung von Forschung und Entwicklung Anwendung modernster optoelektronischer Technologievorantreiben.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu

Xiaomi, eines der weltweit führenden Smartphone-Unternehmen, und die Leica Camera AG gaben gemeinsam die Gründung des Xiaomi x Leica Optical Institute bekannt. Die Gründung dieses Instituts markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Smartphone-Branche. Mit der optischen Technologie als Kernstück ist dieses Institut bereit, eine Reihe integrierter interdisziplinärer Wissenschaften zu vereinen, darunter digitale Bildgebung und KI-Technologien. Das Xiaomi x Leica Optical Institute entwickelt, aufbauend auf seinen ersten Grundlagen, gemeinsam einen bahnbrechenden Industriestandard für die optische Leistung mobiler Geräte und legt damit die Messlatte sowohl in Bezug auf Technologie als auch Benutzererfahrung höher. Diese Initiative legt großen Wert auf Philosophie, Technologie und Benutzererfahrung. Xiaomi 14 Ultra, ein neues Flaggschiff in der mobilen Bildgebung, wird als erster Meilenstein in der praktischen Weiterentwicklung dieses Standards dienen und soll eine beispiellose optische Leistung im Bereich der mobilen Bildgebung liefern. Die Veröffentlichung ist für diesen Monat geplant.

Das deutet auf einen längerfristige Zusammenarbeit von Xiaomi und Leica in diesem Bereich hin. Man wird sich wohl auch in den kommenden Jahren noch über Xiaomi Smartphones mit Leica Linsen- und Kameratechnik freuen können.

Weitere Artikel rund um die Xiaomi 13 Serie

Zuletzt aktualisiert: 19. Februar 2024